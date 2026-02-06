A- A+

futebol Com clima quente nos bastidores, Retrô e Maguary duelam por vaga nas semifinais do Pernambucano Confronto será disputado neste sábado (7), nos Aflitos; Fênix acusa dirigente do time de Bonito de ofender treinador, que se trata de câncer

Neste sábado (7), às 18h, o Retrô recebe o Maguary, nos Aflitos, pelo duelo da volta das quartas de final do Campeonato Pernambucano. No jogo de ida, as equipes empataram em 1x1, em Bonito. Um novo resultado de igualdade levará a decisão para as penalidades. O ganhador avança na competição e garante vaga na Copa do Brasil de 2027.





Confusão

O clima quente para o jogo da volta começou assim que o árbitro decretou o apito final no Arthur Tavares. O Retrô publicou uma nota de repúdio acusando um dirigente do Maguary de ofender o técnico Jamesson Andrade, que está em tratamento de câncer.

“Um dirigente do Maguary teria proferido declarações extremamente ofensivas e desumanas, afirmando que o treinador ‘iria morrer da doença’. Tal conduta é inaceitável sob qualquer circunstância”, publicou.

“O futebol é um ambiente de competição e rivalidade esportiva, mas nem tudo pode ser considerado válido dentro ou fora de campo. Ataques pessoais, desrespeito à vida e à dignidade humana jamais podem ser tolerados no esporte. O episódio culminou em uma confusão generalizada e agressões, fatos lamentáveis que não condizem com os valores que devem nortear o futebol pernambucano”, citou o clube, solicitando à Federação Pernambucana de Futebol a “apuração rigorosa do ocorrido e a adoção das medidas cabíveis”.

Resposta

Também em nota, o Maguary se defendeu das acusações, dizendo que o Retrô “atribui, de forma leviana e absolutamente infundada, a este clube, a seus diretores e colaboradores, condutas e declarações que não correspondem à realidade dos fatos”.

“O Maguary repudia veementemente qualquer tentativa de associação de seu nome, de seus dirigentes, integrantes da comissão técnica ou colaboradores a episódios de ofensas pessoais, desumanas ou atentatórias à dignidade de qualquer pessoa. Tais condutas não refletem os valores institucionais do clube, que sempre pautou sua atuação pelo respeito, ética e espírito esportivo”, indicou.

“Não houve, por parte do Maguary ou de qualquer representante oficialmente vinculado ao clube, as declarações narradas na mencionada nota, razão pela qual o Maguary não admite a utilização indevida de seu nome para a disseminação de informações inverídicas ou descontextualizadas. Diante da gravidade da desinformação propagada, o Maguary exige desde já a imediata retratação pública de todos os envolvidos, bem como informa que adotará todas as medidas judiciais cabíveis para que o Retrô comprove, de forma inequívoca, as acusações que lançou de maneira irresponsável e sem qualquer lastro probatório”.

