Retrô recebe Maranhão em duelo decisivo pelas oitavas de final da Série D

Dia decisivo. O Retrô encara o Maranhão pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. A partida acontece neste sábado (19), às 18h, na Arena de Pernambuco.

O primeiro confronto, disputado em São Luís, terminou empatado sem gols. Ou seja, quem vencer avança para a próxima fase. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

A Fênix conta com o apoio da torcida para chegar até o mata-mata que define o acesso para a terceira divisão. Os torcedores poderão trocar 1kg de alimento não perecível por um ingresso no dia da partida, nas bilheterias da Arena de Pernambuco.

O técnico Marcelo Martelotte terá à disposição todos os jogadores que estavam sendo utilizados. O treinador foi eliminado na fase das oitavas de final pelo Santa Cruz no ano passado.

"De modo geral, o mais importante é você estar bem preparado para esse momento de decisão e, principalmente, entender que só terá oportunidade de jogar a próxima fase se for bem sucedido", comentou Martelotte sobre esse momento decisivo para o Retrô.

Vice-artilheiro do Retrô na temporada com sete gols, o atacante Giva também ressaltou o aspecto decisivo da partida contra o Maranhão.

"A expectativa é muito grande. A gente sabe que é o jogo do ano, a competição que a gente mais trabalhou. Vamos com tudo para sair com a vitória", afirmou.

Ficha técnica:

Retrô: Jean; Jean Raphael, Michel Bennech, Guilherme Paraíba e João Victor; Jonas, Luisinho, Alencar e Radsley; Fernandinho e Giva. Técnico: Marcelo Martelotte.

Maranhão: Moisés; Guilherme Rocha, Leone, Maicon e Gabriel Fontes; Cavi, Ronald, Vander e Jorge; Passira e Fabrício. Técnico: Zé Augusto.

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata/ Pernambuco)

Horário: 18h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO). Assistentes: Fernando Gomes da Silva e Washington Sousa Monteiro (ambos de TO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: FSportsTV



