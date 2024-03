A- A+

Anunciados Retrô oficializa as contratações do ténico Itamar Schülle e do executivo Francisco Sales Os dois estiveram juntos no Santa Cruz durante a disputa do Campeonato Pernambucano deste ano

O Retrô anunciou de forma oficial, nesta sexta-feira (22), as contratações do técnico Itamar Schülle e do executivo de futebol Francisco Sales. Os dois estavam no Santa Cruz na disputa do Campeonato Pernambucano deste ano.

ITAMAR SCHÜLLE É DO RETRÔ!



Itamar tem passagens recentes por Paysandu, Concórdia e Botafogo-PB. Seu último trabalho

foi no comando do Santa Cruz, durante o Campeonato Pernambucano 2024.



Seja muito bem vindo, Itamar! Sucesso na sua nova jornada com o manto azulino. pic.twitter.com/kQdgPZYEAY — Retrô FC Brasil (@Retrofcbrasil) March 22, 2024

Juntos, Itamar e Sales cumpriram o objetivo do Santa Cruz em 2024: garantir o calendário nacional para a próxima temporada.

No Retrô, os dois profissionais iniciam o trabalho focados na Série D com a missão de subir a Fênix para a terceira divisão do futebol brasileiro.

A quarta divisão está programada para iniciar no dia 28 de abril. O novo técnico do Retrô terá um mês de preparação até o início da competição. A Fênix está no grupo A4 e representa Pernambuco com o Petrolina.

Francisco Sales é o novo Executivo de Futebol do Retrô Futebol Clube Brasil. Sales vem reforçar a Fênix de Camaragibe como novo executivo de futebol. Seja bem vindo, Sales! pic.twitter.com/EQiP9liLDT — Retrô FC Brasil (@Retrofcbrasil) March 22, 2024

