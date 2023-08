A- A+

Série D Com retorno de Fernandinho, Retrô encara Pacajus-CE na Série D; veja escalações e onde assistir O confronto decisivo acontece neste domingo (6), às 18h, na Arena de Pernambuco

O Retrô tem um confronto decisivo neste domingo (6), às 18h, na Arena de Pernambuco. A Fênix recebe o Pacajus-CE para o jogo de volta do primeiro mata-mata da Série D. A equipe pernambucana terá um retorno importante o duelo decisivo.

O meia-atacante Fernandinho foi liberado pelo departamento médico e participou das atividades com o grupo nesta semana. O jogador de 37 anos ficou de fora dos últimos quatro jogos do Retrô- inclusive o primeiro contra o Pacajus-CE-, por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

O desfalque do Retrô para a partida do fim de semana será do lateral-direito Israel, que foi expulso na segunda etapa em Pacajus.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Retrô joga apenas pelo empate dentro de casa para avançar às oitavas de final da Série D.

Prováveis escalações:

Retrô: Jean; Jean Raphael, Sandoval, Guilherme Paraíba e João Victor; Jonas, Luisinho, Alencar e Radsley; Fernandinho e Giva. Técnico: Marcelo Martelotte.

Pacajus-CE: Jailson; Ray Cardoso, Ramon Rafael, Airton Jr e Guto; Rogério, Vinícius, Jô e Testinha; Cassaco e Pio. Técnico: Vladimir de Jesus.

Onde assistir: Sem transmissão.

Veja também

Série D Torcedores do Santa Cruz comparecem a jogo do Retrô na Arena de Pernambuco; veja vídeo