Futebol Retrô perde de virada para o Caxias e demite Milton Mendes Fênix perdeu por 2x1, neste domingo (11), no Rio Grandes do Sul

O Retrô decidiu pelo encerramento da parceiria com o técnico Milton Mendes. Neste domingo (11), a Fênix foi derrotada, fora de casa, por 2x1, de virada, contra o Caxias.

A passagem de Milton Mendes no clube de Camaragibe foi curta. Contratado para a disputa da Série C, o treinador só resistiu a cinco jogos da competição e uma partida da Copa do Brasil. O Auxiliar Técnico Wires José assume interinamente o comando da equipe.

No duelo contra o time gaúcho, a equipe pernambucana até saiu na frente. Bruno Marques fez a casquinha na disputa por cima, a bola se ofereceu ao ponta Maycon Douglas e o camisa 30 tirou com categoria do goleiro. O Retrô foi ao intervalo na vantagem.

Porém, não conseguiu segurar o placar no segundo tempo. Logo nos primeiros minutos, Claudinho desviou contra o próprio patrimonio e deixou tudo igual no estádio Centenário.

E o gol da virada veio numa falha do Retrô. Ao tentar afastar, o zagueiro Rayan furou e deixou a bola no pé de Willen Mota, que só precisou arrumar e finalizar com força, dando a vitória para equipe grená.

Com a derrota, o Retrô permanece com quatro pontos somados. A equipe de Camaragibe está na 15º posição, próximo ao rebaixamento, com apenas um ponto acima do Guarani, primeiro dentro do Z4. O próximo duelo será diante do Itabaiana, no próximo domingo (18), na Arena de Pernambuco.

