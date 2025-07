A- A+

Futebol Retrô perde para o Ituano fora de casa e segue na vice-lanterna da Série C A Fênix de Camaragibe chegou a marca de cinco jogos sem vitória na terceira divisão com a derrota sofrida neste sábado (12)

Cinco jogos sem vencer na Série C. Essa foi a marca alcançada pelo Retrô depois da derrota deste sábado (12) por 2 a 0 contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo.

Válida pela 11ª rodada, os gols do confronto foram de Léo Passos na etapa inicial e Vinícius Popó, que marcou nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, a Fênix de Camaragibe segue no Z-4 e amarga a vice-lanterna da terceira divisão, com 8 pontos conquistados.



A situação ainda pode ficar mais complicada com uma eventual vitória do Anápolis, que atualmente está na última posição do campeonato, sobre o Itabaiana. Com o resultado, o Retrô ficaria na lanterna da Série C.







Já o Ituano subiu para o sétimo lugar e passou a integrar o grupo do G-8, com 15 pontos, os mesmos de Náutico, CSA e Floresta.



O time de Itu está atrás do Timbu e do Azulão, mas à frente da equipe cearense por causa do critério de saldo de gols.





A Fênix terá mais de uma semana de treinos pela frente para buscar uma melhora no rendimento e evitar a queda para a Série D.



O clube voltará a campo somente no dia 14 de julho contra o CSA, às 19h30, na Arena de Pernambuco.





