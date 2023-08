Retrô perde para o Maranhão, é eliminado da Série D e Santa Cruz fica sem divisão nacional em 2024

A- A+

O Retrô entrou em campo neste sábado (19), na Arena de Pernambuco, para enfrentar o Maranhão pelo jogo de volta das oitavas de final com um objetivo bem claro em mente: a classificação. E, após empate em 2 a 2 no tempo normal, que contou com diversas reviravoltas, o Macão venceu o jogo nos pênaltis e eliminou a Fênix de Camaragibe da Série D.

Já aos oito minutos, Giva aproveitou bom cruzamento em cobrança de escanteio e, de cabeça, marcou o primeiro da Fênix, o que provocou uma comoção geral ao público de 6.419 pessoas da Arena de Pernambuco. Ainda assim, a alegria durou pouco, e Maicon Martins, aos 15 minutos, empatou para o Maranhão.

A partir daí, Retrô e Maranhão travaram um duelo muito físico, principalmente no segundo tempo. Embora a Fênix tenha conseguido chegar mais perto do gol, em cobrança de falta de Fernadinho que beijou a trave, o Macão, mesmo com dois jogadores a menos expulsos na primeira e na segunda etapa, também levava perigo e forçava boas defesas do goleiro Jean.

A virada só veio no fim da partida, já aos 45 minutos, após cruzamento na ponta esquerda encontrar Fernandinho, a principal contratação da equipe neste ano, que cabeceou para o gol, venceu o goleiro Moisés e colocou o Retrô à frente novamente. Ainda assim, por mais que tudo parecesse definido, aos 54 minutos, Edson aproveitou belo passe e tocou na saída do goleiro Jean para empatar a partida mais uma vez para o Maranhão.



Nas penalidades, a emoção persistiu. Após 14 cobranças, com direito a um pênalti defendido por Jean e dois por Moisés, o Maranhão venceu por 6 a 5 e avançou para as quartas de final.



Situação do Santa Cruz

Sem calendário em 2023 após a eliminação da Série D, o Santa Cruz também corria o risco de não possuir uma agenda de jogos nacionais no próximo ano. A Cobra Coral dependia do Retrô conquistar o acesso à Série C para ter uma vaga na próxima edição da quarta divisão do Campeonato Brasileiro.



Desta vez, como a classificação não veio, o Santa Cruz também perde o calendário de competições nacionais do próximo ano e viverá um hiato ainda mais longo sem jogos.

Veja também

NÁUTICO Técnico do Náutico lamenta empate com o Brusque, mas se diz "satisfeito pelo ponto conquistado"