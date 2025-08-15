A- A+

Futebol Retrô pode ser rebaixado à Série D nesta rodada; confira cenário Fênix enfrenta o Maringá, neste sábado (16), no Willie Davids, pela Série C

Na 19ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, o Retrô pode ser rebaixado antecipadamente à Série D já nesta rodada. A Fênix enfrenta o Maringá, neste sábado (16), no Willie Davids.

Se perder para o Maringá, o Retrô será rebaixado em caso de vitória do Itabaiana (15º lugar, com 18 pontos) diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e, no mínimo, um empate do Anápolis (14º, com 19), perante o Náutico, nos Aflitos.

Em caso de empate, o Retrô até poderia escapar da degola mesmo que Itabaiana, Anápolis, ABC, Figueirense e Botafogo-PB vençam seus respectivos compromissos, mas para isso seria uma enorme combinação de resultados com triunfos da Fênix nas próximas duas rodadas, além de tropeços dos potiguares ou catarinenses, que já estariam com 20 pontos. Os pernambucanos poderiam chegar até 20 e passariam os rivais no critério de número de triunfos.

De acordo com o site “Chance de Gol”, a probabilidade de rebaixamento do Retrô é de 98,8%. A Fênix disputa a Série C pela primeira vez, após ser campeã da Série D de 2024.

