Retrô recebe Avaí pela primeira fase da Copa do Brasil 2023

Além do Trio de Ferro da Capital, o Retrô é o outro representante pernambucano na Copa do Brasil. A estreia da Fênix no torneio será nesta quarta (1º), diante do Avaí, às 21h30, na Arena de Pernambuco. Por jogar como mandante, a equipe precisa vencer para avançar no torneio. Aos catarinenses, basta um empate para eliminar o time de Camaragibe.

Vice-líder do Campeonato Pernambucano, atrás apenas do Sport, o Retrô disputará pela segunda vez na história a competição. A primeira foi em 2021. Na ocasião, inclusive, a equipe levou a melhor contra um adversário catarinense, o Brusque/SC, na primeira etapa. A eliminação veio no desafio seguinte, perante o Corinthians.

A equipe pernambucana está repleta de jogadores conhecidos no cenário nacional como o atacante Fernandinho, ex-São Paulo e Grêmio, e os volantes Jean, ex-Palmeiras e Fluminense, e Rômulo, com passagens por Flamengo e Spartak Moscou, da Rússia.

Como vem o Avaí

O Retrô tem uma preocupação a menos para o confronto. O atacante Waguininho, artilheiro do Avaí na temporada, está com uma lesão muscular e desfalca o time. A provável escalação para o jogo é Alexander (Igor Bohn); Thales, Roberto, Felipe Silva e Thiago Rosa; Raniele, Gazão e Robinho; Dentinho (Lucas Silva), Felipinho e Ricardo Bueno.

