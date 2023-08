Retrô recebe Pacajus-CE em jogo de volta do primeiro mata-mata da Série D

A- A+

Em busca de manter o sonho do acesso à terceira divisão, o Retrô recebe o Pacajus-CE, neste domingo (6), às 18h, na Arena de Pernambuco. O confronto é válido pelo jogo de volta do primeiro mata-mata da Série D.

Com a vitória por 2 a 1 na partida de ida, a Fênix tem a vantagem de jogar pelo empate dentro de casa. Quem avançar dessa fase vai encarar o classificado de Maranhão x Tuna Luso-PA nas oitavas de final. O primeiro jogo terminou 3 a 2 para a equipe do Pará.

Retorno

Para o confronto deste fim de semana, o técnico Marcelo Martelotte vai ter um retorno importante ao time. Principal contratação da temporada, o meia-atacante Fernandinho está liberado após perder os últimos quatro jogos, com uma lesão no joelho esquerdo. O jogador foi liberado pelo departamento médico e participou das atividades durante a semana.

A vantagem de se classificar com um empate deixa o Retrô mais perto da vaga, porém com "nada decidido", de acordo com o treinador Marcelo Martelotte.

"Muda um pouco a característica do jogo o fato da gente começar com a vantagem. O adversário tem que se expor um pouco mais, que podemos aproveitar. Manter a concentração, a intensidade no trabalho do dia a dia. Apesar da primeira vitória, não tem nada decidido e tem um jogo difícil e importante para buscar nossa classificação", comentou o técnico da Fênix.

Ingressos

O torcerdor da Fênix pode comprar seu ingresso para acompanhar a partida através do site futebolcard.com. O preço custa R$20 (inteira) e R$10 (meia). No dia do jogo, será possível trocar 2kg de alimentos não perecíveis por um ingresso.

Pacajus-CE

O Pacajus-CE se classificou em quarto lugar no grupo do Santa Cruz. O Cacique jogou boa parte da segunda etapa no jogo de ida com um jogador a mais, porém não conseguiu vencer dentro de casa.

Ficha técnica:

Retrô: Jean; Jean Raphael, Sandoval, Guilherme Paraíba e João Victor; Jonas, Luisinho, Alencar e Radsley; Fernandinho e Giva. Técnico: Marcelo Martelotte.

Pacajus-CE: Jailson; Ray Cardoso, Ramon Rafael, Airton Jr e Guto; Rogério, Vinícius, Jô e Testinha; Cassaco e Pio. Técnico: Vladimir de Jesus.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/ Pernambuco)

Horário: 18h

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ). Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

Transmissão: Sem transmissão.

