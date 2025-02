A- A+

DE SAÍDA Retrô anuncia rescisão com o lateral-esquerdo Jonathan Jogador foi acionado em apenas três partidas nesta temporada

O Retrô anunciou, nesta quinta-feira (27), a rescisão de contrato com o lateral-esquerdo Jonathan, de 26 anos. A saída do atleta foi comunicada no mesmo dia em que a Fênix demitiu o técnico Evaristo Piza.

Oficializado pelo Retrô em novembro de 2024, Jonathan chegou a Pernambuco após duas temporadas no Ituano. Vestindo a camisa da Fênix, o jogador foi acionado em apenas três jogos neste ano.

Próxima partida



Após vencer o Jequié por 2x1, fora de casa, e se classificar para a segunda rodada da Copa do Brasil, o Retrô se prepara para encarar o Náutico nesta segunda-feira (3), às 16h, no estádio dos Aflitos.

O duelo, válido pelas quartas de final do Pernambucano, definirá mais um semifinalista da competição estadual.

