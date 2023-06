A- A+

Série D Retrô sai na frente, cede empate ao Jacuipense, mas segue invicto na Série D Fênix chegou aos 20 pontos, mantendo liderança isolada no Grupo 4

A vitória não veio, mas o Retrô segue caminhando a passos largos para a classificação à próxima fase da Série D. Jogando na Arena de Pernambuco, na noite desta quarta-feira (28), a Fênix ficou no empate com o Jacuipense, em 1x1, pela 10ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Retrô chegou aos 20 pontos, mantendo a invencibilidade e a liderança isolada do Grupo 4, com oito pontos de vantagem para o ASA, primeiro time fora da zona de classificação.

Em cima do adversário desde o início da partida, o Retrô chegou ao primeiro gol da partida,ainda aos 19 minutos do primeiro tempo. Após boa trama, Fernandinho acionou Giva na área. O camisa 9 driblou dois e finalizou bonito para fazer 1x0.

Na segunda etapa, no entanto, os visitantes chegaram ao gol de empate. Popó deixou tudo igual, dando números finais ao duelo.

Veja também

Série D Em noite trágica de Michael, Santa Cruz sofre virada e perde para o Sousa