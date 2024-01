A- A+

Copa São Paulo Retrô sai na frente, sofre virada e estreia com derrota para o Avaí na Copinha Time pernambucano volta a campo no sábado (6), diante do Nacional

Primeiro clube pernambucano a entrar em campo nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Retrô não teve a estreia desejada na competição. Em confronto válido pelo grupo 32, a Fênix foi derrotada pelo Avaí, por 2x1, na tarde desta quarta-feira (3), no Comendador Souza.

Após muito estudo entre as equipes, foi o Retrô quem abriu vantagem no placar. Aos 30 minutos da etapa inicial, João Felipe recebeu na área, girou e bateu firme no canto do goleiro para fazer 1x0.

A reação catarinense, no entanto, não demorou a acontecer. Menos de dez minutos depois, Ronaldy foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Vini deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Retrô parecia estar mais próximo do gol da vitória. Entretanto, foi castigado no fim. Aos 40 minutos, Cadu acertou chute de rara felicidade de fora da área e deu os três pontos ao Leão catarinense.

No próximo sábado (6), o time pernambucano volta a entrar em campo. Às 15h15, busca os primeiros pontos na Copinha diante do Nacional, às 13h. O Avaí, por sua vez, encara o São Caetano, às 15h15.

Veja também

Copinha Goleiro do Atlético-GO faz golaço da própria área em jogo da Copa São Paulo; confira lance