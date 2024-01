A- A+

Copa do Nordeste Retrô sofre goleada da Juazeirense e fica fora da Copa do Nordeste No Adauto de Moraes, a Fênix foi batida pelo placar de 4x0

Pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste, o Retrô foi goleado pela Juazeirense, pelo placar de 4x0, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA. Neste sábado (13), a Fênix de Camaragibe não se encontrou em campo e sofreu com os gols de Ian Augusto, Leandrinho, Alexsandro Ribeiro e Janeudo e mais uma vez não avança à fase principal da competição.

O pesadelo da equipe pernambucana começou logo cedo, aos três minutos, Guilherme Paraíba falhou, a bola sobrou livre para Ian Augusto tirar do goleiro Paulo Ricardo e abrir o placar. Ainda na etapa inicial, a Juazeirense tramou jogada pela direita, que terminou nos pés de Leandrinho, dentro dá area, que estufou as redes, fazendo 2x0 ainda aos 36 do primeiro tempo.

Perdido por um, perdido por mil. O Retrô se lançou ao ataque mas deixou espaços na defesa. Aos 23 da etapa final, Tailson perdeu a bola e gerou contra-ataque para equipe da casa, que foi puxado por Alexsandro, o atacante tabelou e arriscou na saída do goleiro pernambucano, a bola ainda bateu na defesa antes de se apresentar para o centroavente Luis Soares só empurrar para ampliar o marcador. Nos acréscimos, aos 49 minutos, ainda houve tempo para mais um. Janeudo, de pênalti, deu números finais para a partida.

Fora da Copa do Nordeste, o Retrô volta suas atenções 100% para o Campeonato Pernambucano. Nesta terça-feira (16), a Fênix tem o duro duelo diante do Sport, em reedição da última final do torneio.

