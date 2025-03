A- A+

Futebol Retrô x Sport: Fabinho brinca sobre marcação em Lucas Lima e diz que meia "sabe que vai apanhar" Volante do Retrô e meia do Sport já foram companheiros de equipe, no Leão, mas agora estão em lados opostos na decisão do Pernambucano

Amigos, capitães, antigos companheiros de equipe e, agora, adversários na final do Campeonato Pernambucano. O volante Fabinho, do Retrô, e o meia Lucas Lima, do Sport, vão se encontrar neste sábado (22), no duelo de ida da decisão, na Arena de Pernambuco. E o marcador da Fênix já avisou que não vai aliviar.

“Ele (Lucas) já sabe que vai apanhar bastante. Não tenha dúvidas disso (risos). Brincadeiras à parte, a história dele fala por si só. Tenho grande respeito pelo Lucas Lima, mas ele defende o Sport e eu o Retrô. É um jogador inteligente, que, em uma jogada, consegue definir uma partida. Devemos ter atenção, mas não somente nele porque a equipe do Sport é muito forte”, brincou o volante, bicampeão pelo Sport em 2022 e 2023.

Lucas Lima, meia do Sport

“Fabinho é sensacional. Muito da minha vinda foi por conta das conversas que tive com ele no ano passado. Ele já tem batido em mim desde a época do Santos. Estou devendo umas pancadas nele também”, rebateu, também em tom de humor o meia do Sport. “Sei como ele joga, o quanto ele é guerreiro, mas estou preparado. Sei da dificuldade que vou ter. Vou tentar fugir das porradas dele e, se tiver que dar porrada, eu vou dar. Depois das finais a gente conversa porque ainda tenho muito a aprender com ele”, completou.

Ex-jogador do Leão, Fabinho negou que ganhar do antigo clube tenha algum gosto especial em tom de provocação. “A minha maior motivação não será por ser em cima do Sport, mas sim fazer história no Retrô. Respeito o Sport e sei que o clube também me respeita. Seja da diretoria, comissão técnica, jogadores ou até os torcedores que encontro na rua. Vou para a minha terceira final, podendo ser tricampeão, mas nada disso vale se a instituição não ficar acima do jogador”, frisou.

“O Sport é uma equipe respeitada no futebol nordestino e brasileiro, vem crescendo a cada ano. Tive a felicidade de conquistar dois títulos e um acesso. O carinho sempre vai existir, mas futebol é um esporte competitivo. Contra o Sport é sempre difícil, seja na Ilha ou fora de casa. Sabemos que não será fácil pela qualidade individual do elenco deles”, complementou o volante.

Lucas tem a oportunidade de ganhar pela segunda vez o Estadual com a camisa do Sport, após o título do ano passado. Mais uma chance de, na visão dele, retribuir o carinho dos rubro-negros.

“Cheguei com desconfiança aqui, mas desde o primeiro dia eu fui abraçado como jamais fui na vida. Todos que trabalham ao redor do clube deixam seu dia mais feliz, os momentos tristes ficam mais alegres. Só quero fazer o meu melhor para retribuir todo o carinho que recebi”, finalizou.

