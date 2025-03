A- A+

Campeonato Pernambucano Retrô pretende "liberar" Arena de Pernambuco para torcedores do Sport na final do Estadual Martelo será batido nesta terça-feira (18), após reunião entre clubes, FPF e responsáveis pelo estádio

O Sport pode jogar "em casa" nos dois jogos da final do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô. Isso porque, a ideia da Fênix é liberar a Arena de Pernambuco para receber os torcedores do Leão, no primeiro jogo da final, no próximo sábado (22), às 16h30. Ocasião em que o time de Camaragibe será o mandante do duelo.

A informação foi repassada pelo diretor do clube, Gustavo Jordão, à Folha de Pernambuco, na noite desta segunda-feira (17). Na manhã desta terça-feira (18), porém, o martelo será batido sobre o assunto, em reunião envolvendo os clubes finalistas, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Arena de Pernambuco.

"Amanhã (terça) temos uma reunião às 10h, vamos discutir isso. A ideia é liberar", limitou-se a falar o dirigente.

Também procurado pela reportagem, o presidente da FPF, falou que a porcentagem destinada à torcida rubro-negra fica a critério do Retrô. O mandatário ainda reforçou que apenas clássicos entre Náutico, Santa Cruz e Sport serão realizados com torcida única no Estado.

Esta será a segunda vez que Retrô e Sport decidem o Campeonato Pernambucano. Em 2023, no duelo disputado em São Lourenço da Mata, 7.090 espectadores acompanharam a vitória rubro-negra por 2x1. Na volta, com a Ilha do Retiro lotada, o Leão bateu a Fênix novamente, desta vez por 2x0, e sagrou-se campeão estadual daquele ano.

Neste ano, o Retrô chegou à decisão depois de vencer o Maguary, por 2x1, nas duas partidas. O Sport, por sua vez, derrotou o Santa Cruz, por 2x0, na Ilha, e 1x0, no Arruda, para carimbar sua ida à terceira final consecutiva.

