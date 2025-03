Retrô e Sport começam a decidir Pernambucano neste sábado (22); veja onde assistir

A- A+

Retrô e Sport começam a decidir, neste sábado (22), a edição de número 110 do Campeonato Pernambucano. Às 16h30, Fênix e Leão se enfrentam na Arena de Pernambuco, em confronto com mando do clube de Camaragibe. No ano retrasado, as equipes também se encontraram na final da competição. À época, o Rubro-negro levou a melhor e faturou a taça, após vencer o adversário no palco deste final de semana e na Ilha do Retiro.

Maior campeão estadual, o Sport tenta o 45º título da sua história no certame, o terceiro de forma consecutiva. O Retrô, por sua vez, busca a conquista de forma inédita, após bater na trave em duas oportunidades. Além de ficar no quase no ano retrasado, o Azulão também já foi superado pelo Náutico, em 2022.

Para chegar à final deste ano, Retrô e Sport tiveram que passar por duas fases mata-matas depois de uma primeira fase de altos e baixos, onde terminaram em 6º e 4º lugar, respectivamente. Enquanto a Fênix deixou Náutico e Maguary pelo caminho, o Leão passou por Decisão e Santa Cruz. No único encontro entre ambos neste ano, o duelo terminou empatado em 1x1, na Ilha do Retiro. Na ocasião, o Sport atuou com o grupo sub-20.

O confronto deste final de semana vai colocar frente a frente antigos companheiros de Leão. Capitães de Retrô e Sport, Fabinho e Lucas Lima vão se reencontrar, após parceria que culminou no título estadual do ano passado e do acesso leonino. O jogador da Fênix avisou que não vai aliviar para o camisa 10.

“Ele (Lucas) já sabe que vai apanhar bastante. Não tenha dúvidas disso (risos). Brincadeiras à parte, a história dele fala por si só. Tenho grande respeito pelo Lucas Lima, mas ele defende o Sport e eu o Retrô. É um jogador inteligente, que, em uma jogada, consegue definir uma partida. Devemos ter atenção, mas não somente nele porque a equipe do Sport é muito forte”, brincou o volante, bicampeão pelo Sport em 2022 e 2023.

“Fabinho é sensacional. Muito da minha vinda foi por conta das conversas que tive com ele no ano passado. Ele já tem batido em mim desde a época do Santos. Estou devendo umas pancadas nele também”, rebateu, também em tom de humor o meia do Sport.

Para o duelo, o Retrô chega descansado à Arena de Pernambuco. O técnico Wires Souza teve a semana livre para trabalhar o time com o foco voltado para a decisão. Já do lado do Sport, o Leão vem de revés para o Vitória, na Copa do Nordeste, no meio de semana, e com dúvidas na escalação.

Com Gonçalo Paciência com um desconforto muscular na coxa direita, a tendência é que Pablo seja o titular. Outra mudança no ataque pode ser a entrada de Chrystian Barletta no lugar do questionado Carlos Alberto. Já na lateral esquerda, Dalbert está recuperado de lesão e briga pelo espaço com Igor Cariús.

Ficha técnica

Retrô

Fabian Volpi; Gedeílson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Gustavo Salomão; Fabinho, Richard Franco e Radsley; Júnior Fialho, Maycon Douglas e Mascote. Técnico: Wires Souza.

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Lenny Lobato e Pablo. Técnico: Pepa.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA-PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: TV Globo e Canal GOAT.

