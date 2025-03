Retrô: Fernandinho lamenta derrota para o Sport, mas diz que título "está em aberto"

A- A+

Após a derrota por 3 a 2 para o Sport, no jogo de ida da decisão do Campeonato Pernambucano, o atacante Fernandinho disse que a final segue "em aberto" para o jogo da volta. O duelo, que foi adiado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), ainda não tem data para acontecer.





Diante de mais de 13 mil torcedores na Arena de Pernambuco, o Retrô saiu atrás no placar, e terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0. Na segunda etapa, no entanto, o jogo mudou - e muito. Se antes o domínio era do Leão, a Fênix assumiu o controle da partida. Aos três minutos, Fernandinho cabeceou no canto para descontar. Dois minutos depois, Radley brilhou, em um chutaço de fora da área, para empatar. O Rubro-negro só se recuperou aos 41, quando Pablo sacramentou o placar em 3 a 2.



Na saída de campo, o camisa 10 da Fênix atribuiu a derrota a erros coletivos, mas seguiu confiante nos companheiros para a volta, na Ilha do Retiro."A gente lamenta. No primeiro tempo demos vacilos. O time do Sport foi melhor, mas, por erros nossos, eles acabaram fazendo dois gols e dificultaram um pouco para nós", começou, em entrevista para a TV Globo.



"Voltamos para o segundo tempo como deveríamos ter iniciado a partida. Empatamos, mas infelizmente tomamos o gol no final. Lamentamos por isso, porém está em aberto para que a gente possa buscar o título na casa deles, com todo respeito", completou.

