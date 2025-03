A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Retrô: apesar de derrota contra o Sport, técnico acredita em virada na volta da final do Estadual O duelo, que ainda não teve data confirmada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), será na Ilha do Retiro, com mando Rubro-negro

Apesar da derrota para o Sport no jogo de ida das finais do Campeonato Pernambucano, por 3 a 2, o técnico do Retrô, Wires Souza, acredita em uma virada no jogo de volta. O duelo, que ainda não teve data confirmada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), será na Ilha do Retiro, com mando Rubro-negro.

"O momento agora é de descansar, analisar como foi o jogo. No primeiro tempo não conseguimos jogar, mas no segundo jogamos, até certo ponto. Então agora é estudar esse jogo e se preparar para o próximo jogo, mas está em aberto. Estamos com um gol de diferença", iniciou.



"É difícil? É. Mas se a conseguirmos manter a mesma postura e encarar eles sem medo, a gente consegue chegar lá e fazer o nosso papel. Daí jogo é jogado. Sabemos que o Sport tem muita qualidade, mas também temos. Mostramos dentro de campo hoje que temos qualidade para jogar frente a frente com o Sport, e agora é descansar para trabalhar a equipe para o próximo jogo", afirmou Wires Souza.

Virada de chave

A partida começou do pior jeito possível para o Retrô. Desorganizado, o time não conseguia controlar o duelo, e viu o Leão finalizar o primeiro tempo com dois gols de vantagem no placar. Na volta para a segunda etapa, no entanto, a Fênix "renasceu das cinzas", como diz o ditado. Primeiro com Fernandinho de cabeça, aos três minutos; e depois com Radley, aos seis, num chutaço de fora da área.

O que parecia uma grande história de superação, no entanto, terminou com um capítulo triste para o Retrô: aos 41 do segundo tempo, o centroavante Pablo, do Leão, virou a partida para 3 a 2, com uma falha da defesa da Fênix.

Retrô perde para o Sport na ida das finais do Campeonato Pernambucano. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Para Wires Souza, o fator determinante para o começo tão ruim foi as falhas na saída de bola, que foram corrigidas por ajustes, que agora mantém o Retrô vivo para a volta.

"(A virada de chave) foi fundamental porque não conseguíamos encaixar a nossa saída de jogo. Nossos volantes não conseguiam construir. Depois que fizemos os ajustes e trocas, conseguimos ter mais liberdade com os laterais, ter esse passe entrelinhas por dentro, e chegamos ao gol do Sport. Foi isso que ajustamos para conseguir chegar ao empate", começou.

"A partida foi bastante disputada. Na primeira parte não tivemos êxito na saída de jogo. Pecamos na construção, onde o Sport conseguiu fazer os dois gols. Voltamos com tudo para o segundo tempo para conseguir o empate, mas no futebol e final a gente sabe que é detalhe. Acabamos tomando um gol de lateral, mas agora temos que ter atenção. Não dá mais para voltar atrás, mas a equipe está de parabéns", completou.

Ainda sem data para a final, o Retrô se prepara agora para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, contra a Tombense. O duelo está marcado para o dia 12 de abril, na Arena de Pernambuco, e dá o pontapé inicial na caminhada da equipe em busca do acesso à Segunda Divisão.

