Campeonato Pernambucano Retrô tem "espiões" para enfrentar o Náutico nas semifinais do Estadual Roberto Fernandes, Richard Franco e Giva são ex-alvirrubros que agora estão do lado da Fênix no mata-mata que vale vaga na decisão

Não será por falta de conhecimento sobre o Náutico que o Retrô terá problemas para enfrentar a equipe no duelo do domingo (10), às 16h, nos Aflitos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. A Fênix tem dois ex-jogadores do Timbu e um técnico com história no adversário. Trio que pode ajudar o time de Camaragibe a chegar em sua terceira final seguida da competição.

Técnico espião

Poucos treinadores têm uma história tão grande no Náutico como Roberto Fernandes. Ao todo, o profissional treinou o clube por cinco vezes. A primeira aconteceu em 2007. Ele chegou na nona rodada da Série A e ficou até o fim do campeonato. Em 28 jogos sob seu comando, o Timbu venceu 12, empatou quatro e perdeu outros 12. A equipe alvirrubra terminou na 15° posição, com 49 pontos.

O retorno foi em 2008, após saída para o Athletico. Também fez o Náutico escapar da queda à Série B. Roberto permaneceu no ano seguinte, mas deixou a equipe antes do início do Brasileiro. Em 2010, na Segundona, ajudou o Timbu mais uma vez a evitar o rebaixamento à Série C. Foi demitido apenas em 2011, após ser eliminado pelo Sport na semifinal do Pernambucano.



Em 2017, voltou ao Náutico para novamente tentar fazer o clube não cair para a terceira divisão, mas desta vez não obteve êxito. Ainda assim, continuou em 2018, faturando o título estadual, contra o Central.



O trabalho mais recente do técnico no Náutico foi em 2022. Estreando já nas finais do Pernambucano, ele ganhou mais um troféu - curiosamente, o adversário foi o Retrô. Foi a passagem mais curta, com apenas três meses no cargo, saindo após começo ruim na Série B.



Roberto é o segundo técnico que mais comandou o Náutico na história, com 202 jogos, ficando atrás apenas de Palmeira, que treinou o clube em 221 oportunidades, entre as décadas de 1950 e 1960.









O Náutico pode sofrer da “lei do ex” com mais dois jogadores. O volante Richard Franco, que vestiu a camisa alvirrubra entre 2021 e 2022, e os atacantes Renato Henrique (formado no Náutico) e Giva, com passagem em 2017. Esse último, inclusive, é o artilheiro do Pernambucano, com seis gols.



Por ter ficado em posição superior ao Náutico na primeira fase, o Retrô terá a vantagem de decidir o segundo jogo da semifinal como mandante, na Arena de Pernambuco. A Fênix tenta alcançar pela terceira vez o jogo decisivo do título. Em 2022, o clube foi vice-campeão para o Timbu e, em 2023, para o Sport.



Desfalque



Vale citar que, para o confronto, o Náutico não terá o atacante Paulo Sérgio, expulso no jogo das quartas de final, contra o Afogados, também nos Aflitos. Resta a dúvida para saber quem o técnico Allan Aal vai acionar na posição. Evandro, Ray Vanegas e Fernandinho são algumas das opções ofensivas.

