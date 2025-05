A- A+

Futebol Retrô tem jogador expulso, mas vence Itabaiana pela Série C Fênix pulou para a 12ª posição, com sete pontos, se distanciando da zona de rebaixamento

Com gol de Radsley, o Retrô venceu o Itabaiana por 1x0, neste domingo (18), na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Fênix ainda teve um jogador expulso no segundo tempo, o zagueiro Mendonça, mas conseguiu segurar o resultado que deixou o clube na 12ª posição, com sete pontos.

O confronto marcou o retorno de Wires Souza ao comando do time principal do Retrô. O técnico comandou o clube na reta final do Campeonato Pernambucano, mas tinha voltado ao posto de auxiliar após a chegada de Milton Mendes, demitido após a quinta rodada.

Na próxima rodada, domingo (25), o Retrô encara o Botafogo-PB, no Almeidão. Na Série C, a Fênix soma duas vitórias, um empate e três derrotas.

