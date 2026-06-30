Retrô terá estádio para 10 mil pessoas em Camaragibe; veja detalhes do projeto

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O Retrô Futebol Clube Brasil ganhará uma nova casa na Região Metropolitana do Recife.



Em parceria com a Prefeitura de Camaragibe, o clube oficializou o projeto de construção de seu próprio estádio, que terá capacidade para mais de 10 mil torcedores. A arena será erguida em um terreno cedido pelo município, localizado ao lado do Camará Shopping, no centro da cidade.



O objetivo da nova praça esportiva, além de receber partidas oficiais das competições que a fênix disputa, é aproximar o clube da comunidade de Camaragibe, criando uma identidade mais forte.





Infraestrutura

O projeto do futuro estádio prevê uma infraestrutura de ponta. A arena contará com fachada em pele de vidro, camarotes, áreas VIP, além de um restaurante com vista panorâmica para o gramado.



O complexo também abrigará uma academia de 600 m² e um museu planejado para preservar e contar a história do clube.



A segurança e a logística de grandes jogos também foram integrados ao desenho do equipamento: o estádio terá acessos setorizados e independentes para separar o fluxo de torcedores, delegações esportivas, equipes operacionais e profissionais de imprensa.



Segundo a organização, toda a estrutura interna e o entorno contarão com rotas acessíveis, modernos sistemas de controle e áreas técnicas para o atendimento médico, arbitragem e comissão técnica.











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