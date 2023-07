A- A+

Série D Retrô vence Atlético-BA, fora de casa, e encaminha classificação ao mata-mata da Série D A Fênix é a líder isolada do grupo 4 com 23 pontos

Perto do mata-mata. O Retrô venceu o Atlético-BA por 2 a 1, neste sábado (1), no estádio Manoel Barradas, e encaminhou a classificação para a próxima fase da Série D. Com o triunfo em partida válida pela 11° rodada da competição, a Fênix de Camaragibe segue na liderança com 23 pontos, enquanto os baianos estão na sexta posição com 12.

Único invicto do grupo 4 da Série D, o Retrô pode garantir a vaga no mata-mata ainda nesta rodada. Caso o Jacuipense-BA perca seu jogo e o Cruzeiro-AL não vença, a Fênix estará matematicamente classificada.

O Retrô abriu o placar no segundo tempo com Fernandinho. No final da partida, aos 39 minutos, o Atlético-BA empatou o duelo com Jerry, porém, três minutos depois, a Fênix fez o gol da vitória com Luisinho.

A equipe pernambucana volta a campo no próximo sábado contra o Bahia de Feira, na Arena de Pernambuco. O Atlético-BA joga no mesmo dia diante do Jacuipense-BA.

