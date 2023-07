A- A+

Futebol Retrô vence Bahia de Feira e garante liderança do Grupo 4 da Série D Com gol de pênalti de Giva, a Fênix bateu a equipe baiana na 12ª rodada

Com uma vitória simples por 1x0, na Arena de Pernambuco, o Retrô bateu o Bahia de Feira, rival direto na classificação e garantiu a liderança do Grupo 4 da Série D. Restando apenas duas rodadas, a equipe de Camaragibe não pode ser alcançado por ninguém.

O Retrô começou criando boas oportunidades e obrigando o goleiro do Bahia de Feira a fazer boas defesas. Mas aos 24 da primeira etapa as coisas ficaram mais difíceis para Alan, arqueiro do time visitante, com a marcação de um pênalti para a Fênix. Na cobrança, Giva bateu rasteiro sem chances e abriu o placar.

Ainda antes do final do primeiro tempo, os mandantes chegaram mais duas vezes em bola parada, o goleiro do Bahia foi novamente bem e impediu que o placar fosse mais elástico no fim dos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo foi marcado por menos oportunidades claras para a equipe pernambucana, que continuou investindo nos tiros de fora da área e cruzamentos na área. Perto dos 30 minutos do segundo, o artilheiro da noite, Giva foi expulso. Mesmo assim, a Fênix se fechou garantiu a vitória.

Com os três pontos, a equipe de Camaragibe chegou aos 28 pontos, oito a mais do que o Bahia de Feira, segundo colocado. Restando apenas duas rodadas, o Retrô já garantiu a liderança do grupo e de quebra sabe que decidirá os jogos do mata-mata em casa.

Veja também

Futebol Internacional Megan Rapinoe, estrela da seleção dos EUA, vai se aposentar dos gramados no fim da temporada