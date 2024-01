A- A+

Pernambucano Retrô vence Central e Náutico segue na liderança do Pernambucano; veja os resultados do dia O Timbu está isolado na liderança com 11 pontos; Sport pode passar nesta segunda-feira (29)

Em confronto realizado neste domingo (28), na Arena de Pernambuco, O Retrô venceu o Central por 2 a 0. A partida marcou a estreia de Roberto Fernandes no comando da Fênix. Com o resultado, O Náutico terminou o fim de semana na liderança do Estadual.

O Retrô abriu o placar ainda no início da primeira etapa. Aos 9 minutos, o centroavante recebeu a bola na entrada área, invandiu e bateu na saída do goleiro Chapa. Ainda no primeiro tempo, a situação ficou mais complicada para o Central. Zé Arthur foi expulso aos 40 minutos.

O Central até teve chances para empatar na segunda etapa, mas foi o Retrô que conseguiu ampliar. Leonam fez ótima jogada individual pela direita e garantiu a vitória da Fênix.

Situação da tabela

O Náutico é o líder do Pernambucano com 11 pontos, seguido por Central (10) e Retrô (9). A Fênix tem uma partida a menos ao ter o jogo contra o Santa Cruz da 4º rodada adiado.

Nesta segunda-feira (29), às 20h30, Sport e Afogados completam a 5ª rodada do Pernambucano. O Leão tem nove pontos e pode assumir a liderança caso vença a Coruja.

Confira os resultados da 5ª rodada do Pernambucano:

Santa Cruz 1x2 Náutico

Maguary 3x1 Porto

Petrolina 1x1 Flamengo-PE

Retrô 2x0 Central

