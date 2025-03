A- A+

Futebol Pernambucano Retrô vence com gol nos acréscimos e larga na frente do Maguary na semifinal do Pernambucano Neste domingo (09), na Arena de Pernambuco, Fênix venceu por 2x1

O Retrô saiu na frente na semifinal do Campeonato Pernambucano. Neste domingo (09), na Arena de Pernambuco, em um duelo muito equilibrado diante do Maguary, a Fênix encontrou um gol nos acréscimos do jogo de ida e saiu com a vitória por 2x1. Com a vantagem, o time de Camaragibe joga pelo empate na volta.

A primeira metade da etapa inicial apresentou duas equipes que se mostraram bem ofensivas. Pelo lado do Retrô, a equipe de Camaragibe chegou com perigo em ações do meia Radsley. Já o Maguary foi um pouco menos incisivo e chegou a assustar com o também meia Ruan.

Já indo para a reta final do primeiro tempo, a Fênix passou a tomar o campo de ataque. Mas se pelo chão o gol não saia, o Retrô foi por cima para abrir o placar. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, Júnior Fialho subiu mais alto que todo mundo e testou para o gol, inaugurando o marcador na Arena.

Mas em um duelo de times que gostam tanto do ataque, a resposta não ia demorar, e de fato veio rápido. Aos 33, o Maguary construiu uma jogada por dentro com Ítalo e Erick Cunha, o camisa 9 arriscou de fora da área, contou com o desvio e deixou tudo igual.

Lance de Retrô x Maguary - Divulgação/Retrô

O segundo tempo começou muito parecido com a etapa anterior, com as duas equipes se lançando ao ataque. A Fênix assustou com Fialho e o Azulão de Bonito com João Guilherme, ambos com chutes de longe.

Porém, isso acabou sendo (quase) tudo que os times produziram no segundo tempo. O duelo passou a ser mais burocrático e brigado no meio, produzindo poucas oportunidades.

Mas quando o jogo já tinha entrado nos acréscimos, as coisas passaram se animar para o Retrô com duas grandes oportunidades de vitória. Primeiro, Richard Franco encontrou Ericson sozinho, o atacante saiu de frente para Juliano, mas tirou tanto do arqueiro que mandou a finalização na rede pelo lado de fora.

Quando tudo parecia mais do que definido, aos 48, a Fênix teve um falta no bico da grande área e essa parecia ser a última esperança. Radsley pôs na área, mas Juliano tirou de soco, na sobra, Salomão soltou uma bomba e deixou a Fênix na vantagem.

Com o placar definido em 2x1, o Retrô agora pode jogar pelo empate no confronto de volta diante do Maguary. A partida acontece no próximo domingo (16 ), com local e horário ainda a definir. Vitória da equipe de Bonito por um gol de diferença leva para as penalidades.

Ficha técnica - Retrô x Maguary

Retrô 2

Volpi; Gedeilson, Claudinho, Rayan e Salomão; Fabinho (Jonas), Richard, Radsley e Maycon Douglas (Ericson) ; Fialho (Grafite) e Mascote. Técnico: Wires Souza.

Maguary 1

Juliano; Dudu, Guedes, Mateus Henrique e Pedrinho; Memo, Ítalo (Jhonnatan) e Lelê (Jalysson); João Guilherme, Ruan e Erick Cunha (Hericlis). Técnico: Sued Lima.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Paulo Belence (PE)

Assistentes: Tulio de Farias e Manoel Barbosa (ambos PE)

Gols: Júnior Fialho aos 31 do 1T e Salomão aos 48 do 2T(R) Erick Cunha aos 33 do 1T (M)

Cartões amarelos: Fabinho (R) Erick Cunha, Ítalo (M)

Cartão vermelho: Bruno (M)

Público 1.329

Renda R$ 1560,00



