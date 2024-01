A- A+

Copa do Nordeste Retrô vence Confiança nos pênaltis e avança na Pré-Copa do Nordeste Goleiro Paulo Ricardo brilhou pegando duas cobranças

Em plena Arena Batistão, o Retrô acabou com as esperanças do Confiança em disputar a fase principal da Copa do Nordeste. Neste sábado, (06), depois de empatar em 1x1 no tempo normal, a Fênix de Camaragibe venceu por 4x2 nos pênaltis, contanto com atuação inspirada do goleiro Paulo Ricardo, que acertou todos os lados e ainda conseguiu parar duas cobranças adversárias.

O primeiro tempo foi muito equilibrado e contou com poucas oportunidades expressivas de gol. As equipes foram ao intervalo com o placar em 0x0.

Mas na etapa final as coisas mudaram bastante. Na primeira chance do segundo tempo, Fernandinho quase marcou de falta, a bola passou raspando a trave do goleiro do Coniança. Em seguida, ainda aos três minutos do segundo tempo, depois de uma jogada de passou pelos pés de Luisinho e Radsley, a bola sobrou livre para Fernandinho, na entrada da grande área e tirou do goleiro para abrir o placar.

Depois do gol da equipe visitante, o Confiança precisou se soltar para ir atrás do marcador. Após tomar as melhores ações, o Dragão chegou ao empate. Aos 21 minutos, a bola sobrou na entrada da grande área para o volante Fábio do Confiança, que bateu de bate pronto e mandou para o fundo das redes.

Ainda nos minutos finais, Renato Henrique, pelo lado do Retrô, perdeu uma chance clara na entrada da pequena área. Por outro lado, o lateral Felippe Borges teve a oportunidade no último do tempo regulamentar, mas também não conseguiu desempatar.

Pênaltis

Com o placar preso na igualdade, a vaga na próxima fase da Pré-Copa do Nordeste foi decidida nas cobranças de pênaltis. Logo na primeira sessão de cobranças, Paulo Ricardo, goleiro do Retrô, pegou a penalidade de Rafael Furtado, ex-Santa Cruz.

Enquanto isso, o Retrô se manteve perfeito em todas as cobranças, acertando com Jean, Radsley, Renato Henrique e Luisinho. Quando chegou o momento da quarta batida do Confiança, Willians Santana, ex-Sport, parou no paredão da Fênix, decretando o final das disputas de pênalti.

Próxima fase

Assim também como o jogo disputado em Aracaju, neste sábado, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ferroviário-CE e ASA-AL empataram por 1x1 no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis melhor para os alagoanos, que venceram por 3x0. O confronto entre Retrô e ASA deve acontecer no próximo domingo (14), na Arena de Pernambuco, assim como determina a tabela detalhada da competição.

