A- A+

Futebol Retrô vence Jacuipense e pula para terceira posição do Grupo 4 da Série D Fênix venceu com um gol marcado pelo zagueiro Guilherme Paraíba

Perante a Jacuipense, no Valfredão, o Retrô venceu por 1x0, com gol de Guilherme Paraíba. Foi o primeiro triunfo como visitante da equipe no Grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro.





Com o resultado, o clube ficou na terceira posição da chave, com três pontos. Na próxima rodada, os comandados do técnico Marcelo Martelotte enfrentam o Sergipe, quarta (7), às 20h, no Batistão.

Veja também

Despedida Aos 41 anos, Ibrahimovic anuncia aposentadoria do futebol; veja imagens do adeus do craque