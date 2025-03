A- A+

Futebol Retrô vence Maguary e está na final do Campeonato Pernambucano Fênix vai encarar o Sport na decisão, com jogos na Arena de Pernambuco e Ilha do Retiro

O Retrô está na final do Campeonato Pernambucano. Neste domingo (16), na Ilha do Retiro, a Fênix venceu o Maguary por 2x1. Na decisão estadual, o clube enfrenta o Sport, em jogos que acontecerão nos dias 22 e 26 de março, na Arena de Pernambuco e Ilha, respectivamente.

O jogo

A vaga do Retrô na decisão foi ganhando forma já no começo do primeiro tempo. Maycon Douglas recebeu ótimo passe nas costas da marcação e bateu na saída do goleiro para fazer 1x0. Três minutos depois, Lelê, do Maguary, foi expulso após chutar Fabinho. Os visitantes ainda marcaram com Salomão, mas o VAR anulou por conta de toque no braço de Radsley no início da jogada.

No segundo tempo, o Retrô tratou de ampliar a vantagem. Radsley recebeu na entrada da área e bateu colocado para fazer 2x0. Perto do fim, Bruce diminuiu para o Maguary, mas em seguida Kelvin foi expulso e esfriou a chance de reação.





Retrospecto

No histórico geral de confrontos, o Sport soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Há dois anos, o Leão faturou o Estadual em cima do Retrô ao ganhar os dois embates decisivos, com um 2x1 na Arena de Pernambuco e 2x0 na Ilha do Retiro.

