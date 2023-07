A- A+

Futebol Retrô vence Pacajus e abre vantagem na segunda fase da Série D do Brasileiro Fênix derrotou a equipe cearense por 2x1, no Morenão, e precisa apenas de um empate, no confronto da volta, na Arena de Pernambuco, para se classificar

O Retrô saiu na frente no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (30), no Ronaldão, a equipe venceu o Pacajus por 2x1. O duelo da volta será no próximo domingo, na Arena de Pernambuco. A Fênix precisa apenas de um empate para avançar na competição. Derrota por um gol de diferença levará a decisão para as penalidades.





Resistindo à pressão inicial do Pacajus, o Retrô abriu o placar aos 16 minutos. Israel cruzou de primeira e Gelson apareceu livre para cabecear e fazer 1x0. Logo no início da etapa final, um susto: Vinícius pegou sobra na área e estufou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento do jogador da equipe cearense - vale lembrar que não há árbitro de vídeo na Série D.



A pressão do Pacajus aumentou quando, aos 13, Israel tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mas o dia era dos pernambucanos. Em contra-ataque, Radsley chutou da entrada da área e a bola bateu no Airton Júnior. Pênalti que o próprio camisa 10 bateu para fazer 2x0.



Nos acréscimos, foi a vez de o Pacajus ter uma penalidade a favor. Testinha foi para a cobrança e diminuiu o prejuízo para os mandantes, mas não deu tempo de evitar a derrota para o Retrô.

