A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Retrô vence Salgueiro e disputa segunda final consecutiva no Pernambucano Agora a Fênix busca, contra o Sport, o primeiro título da história do time de Camaragibe

Neste sábado (08), a Arena de Pernambuco recebeu pouco menos de dois mil torcedores para o jogo da segunda semifinal do Campeonato Pernambucano entre Retrô e Salgueiro. A Fênix confirmou seu favoritismo e desbancou o Carcará por 3x1, com gols de Radsley, Luisinho e Matheus Serafim para o time de Camaragibe, e Anderson Recife para o time do sertão pernambucano.

O Retrô chegou para esse jogo depois de terminar a primeira fase em segundo lugar, atrás apenas do Sport, e disputa sua segunda final consecultiva e, também, a segunda em sua história, tentando seu primeiro título. Já o Salgueiro terminou a primeira fase em 6°, e enfretou o Náutico nas quartas de final, passando nos pênaltis pelo Timbú, e acabou sendo eliminado pelo time de Camaragibe.

Agora o time de Camaragibe encara o Sport, que venceu o Petrolina na última sexta (07), por 2x0, em duas oportunidades para saber quem é o grande campeão do Pernambucano deste ano.

O JOGO

Antes de começar o jogo, já se sabia que o favoritismo estava do lado do Retrô. Depois que a bola rolou isso se confirmou. A Fênix começou o jogo tendo mais posse de bola que o Salgueiro. Sempre na marcação pressão desde os primeiros minutos, a Fênix teve as melhores oportunidades no início do jogo, principalmente com Radsley.

Em uma das oportunidades, o camisa 10 bateu em cima do goleiro Éverton. No rebote, Gustavo Ermel chutou em direção ao gol, mas a bola desviou e foi para fora. Na segunda deu mais certo. Num bate e rebate perto da grande área Radsley chegou com espaço, dominou a bola e mandou um chutaço, sem chance de defesa para o goleiro Éverton, abrindo o placar para a equipe de Camaragibe, aos 19 minutos.

Logo depois do gol, o Salgueiro aproveitou a chuva e o campo molhado para tentar chegar ao gol de empate, e acabou conseguindo, mas só depois de uma lambança da defesa do Retrô. Aos 21’ Gabriel Fonseca ganhou a disputa em velocidade contra João Victor, e Guilherme Paraíba fez a falta dentro da área. Gilberto Castro Júnior nem titubeou para marcar o pênalti para o Carcará. Na cobrança Odilávio cobrou e Jean defendeu. No rebote, a bola sobrou na pequena área, Odilávio foi derrubado e o árbitro marcou outro pênalti para o Carcará. A cobrança demorou para ser realizada porque o VAR que foi acionado para a revisão do lance. Depois de consultar o vídeo, o árbitro retirou o cartão vermelho dado ao zagueiro do Retrô, mas manteve o pênalti. Anderson Recife foi para a cobrança e dessa vez conseguiu balançar as redes do goleiro Jean, empatando o jogo.

Antes do final do primeiro tempo o Retrô voltou a dominar o jogo mas não tirou o empate do placar.

No segundo tempo, o Salgueiro voltou mais ofensivo. Já o Retrô encontrou algumas dificuldades para sair tocando a bola, muito por conta da situação do gramado após a chuva, mas criou algumas chances de bola parada.

Apesar do panorama climático não ter mudado, quem se deu melhor e conseguiu tirar a igualdade do placar foi a Fênix. Luisinho acertou um bom chute de perna direita, dentro da grande área, sem chances para o goleiro Éverton, e fez o gol do Retrô num momento que o Carcará parecia querer jogo.

No finalzinho Matheus Serafim recebeu boa bola na cara do goleiro, bateu por entre as pernas do arqueiro do Carcará, e fez o gol que deu números finais ao jogo e confirmou a classificação do time de Camaragibe.

Veja também

VELA Martine e Kahena conquistam tradicional evento de vela na Espanha