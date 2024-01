Retrô vence São Caetano de virada e se classifica para a segunda fase da Copinha

Depois do Sport, o Retrô é mais um pernambucano garantido na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em duelo realizado na tarde desta terça-feira (9), a Fênix garantiu sua classificação ao vencer o São Caetano, por 3x1, de virada, em duelo válido pelo Grupo 32. Na próxima fase, o time de Camaragibe vai encarar o Coritiba ou o Juventus-SP.

O jogo

Necessitando dos três pontos para avançar na competição, o Retrô recebeu um banho de água fria logo no início da partida. Com dois minutos, o atacante Ivisson, contra, abriu o placar a favor dos paulistas, depois de cobrança de escanteio.

Depois de jogar contra o próprio patrimônio, o camisa 9 da Fênix se redimiu. No fim do primeiro tempo, o centroavante aproveitou bela jogada para deixar tudo igual.

A virada e a classificação pernambucana veio na etapa complementar. Aos 26 minutos, Nicolas aproveitou rebote para fazer 2x1. Já no fim, Roque recebeu de Uba e estufou as redes para dar números finais ao confronto.