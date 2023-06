Retrô vence Sergipe fora de casa pela Série D e comemora terceira vitória seguida

A- A+

Na Arena Batistão, em Aracaju, o Retrô venceu, pelo placar de 1 a 0, o Sergipe, na noite desta quarta-feira (7). O único gol da partida, que garantiu a vitória da Fênix de Camaragibe, foi marcado pelo atacante Radsley, pouco depois dos vinte minutos de jogo, quando se livrou da marcação adversária e chutou forte.

O duelo foi válido pela sexta rodada do grupo D da Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 34, com Matheus, o time do Sergipe desperdiçou a chance do empate numa cobrança de pênalti, e apesar do melhor desempenho em campo, acabou derrotado.

Com o resultado positivo diante do Sergipe nesta noite, o elenco do treinador Marcelo Martelotte agora comemora a sua terceira vitória consecutiva, que lhe garante invencibilidade até aqui na disputa nacional.

O próximo duelo do Retrô será neste domingo (11), quando receberá o ASA, às 17h.

De molho

Ainda em tratamento no departamento médico do clube, o lateral-direito Hudson, o volante Jean e o meia Luisinho foram desfalques na partida, assim como o atacante Júnior Fialho, que fará cirurgia no tornozelo em breve.

