A- A+

Futebol Retrô vira diante do Jequié e avança de fase na Copa do Brasil Fênix venceu pelo placar de 2x1, nesta quarta-feira (26), na Bahia

O Retrô é mais uma equipe pernambucana a avançar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), no Estádio Waldomiro Borges, a Fênix de Camaragibe venceu o Jequié de virada, pelo placar de 2x1, e avançou de fase. O adversário agora será o Atlético-GO.

A equipe da casa saiu na frente do placar. Aos 22 minutos, João Grilo deixou o Jequié na frente.

Contudo, a vantagem não durou muito. Três minutos depois, Fabinho aproveitou uma bola que sobrou após cruzamento na área, e de esquerda, empurrou para o gol vazio.

Novamente na bola aérea, o Retrô chegou ao gol. Aos 37, em cobrança de escanteio, Claudinho nem precisou sair do chão para cabecear e acertou o ângulo adversário, virando o placar na Bahia.

No segundo tempo, apesar das tentativas das equipes e da expulsão de Salomão, lateral do Retrô, o placar seguiu 2x1 até o apito final. Com a vitória e classificação à 2ª fase da Copa do Brasil, agora a Fênix enfrenta o Atlético-GO, que eliminou o ASA em seu confronto.



Veja também