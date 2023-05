Retrô visita Bahia de Feira em busca da primeira vitória na Série D com estreia de Martelotte

A- A+

Ainda sem vencer na Série D, o Retrô visita o Bahia de Feira-BA neste sábado (20), às 17h, na Arena Cajueiro. A partida é válida pela terceira rodada da quarta divisão.

Nos dois primeiros jogos disputados no campeonato nacional o Retrô teve dois empates, ambos em 1 a 1, diante do Falcon-SE e Cruzeiro-AL. Com os resultados, a Fênix atualmente ocupa a sexta posição do grupo A4.

O Bahia de Feira começou de forma diferente. Com uma vitória e uma derrota, os baianos somam três pontos e estão na 4° colocação. O triunfo aconteceu na estreia contra o Sergipe, por 3 a 1, e o revés foi na última rodada para o ASA-AL.

O início sem vitória na competição fez a Fênix mudar seu comando técnico. Após o empate na Arena de Pernambuco, no último sábado (13), o clube pernambucano anunciou a demissão de Dico Wooley, que fez 33 jogos pelo Retrô e chegou duas vezes ao vice campeonato estadual (2022 e 2023).

Estreia de Martelotte

O novo comandante do Retrô é Marcelo Martelotte, um velho conhecido do futebol pernambucano. O técnico já esteve à beira do campo defendendo Náutico, Sport e Santa Cruz. Pela Cobra Coral, na temporada passada, Martelotte eliminou a Fênix do mata-mata da Série D.

"Conheço a competição, e as situações que foram vivenciadas trazem alguma vantagem no momento de decidir os aspectos importantes. É isso que trago, além de muita vontade de trabalhar no dia a dia e vencer novamente", disse Martelotte durante sua apresentação no início da semana.

Lesionado na primeira rodada, o lateral e volante Jean voltou às atividades com o elenco nesta semana e é opção para Martelotte.

Ficha técnica:

Bahia de Feira

Alan; Pedro Barone, Paulo Paraíba, Paulo Ricardo e Cazumba; Peterson, Abuda, Diones e Ronan; Kesley e Kanela. Técnico: Joao Carlos.

Retrô

Jean; Israel, Renan, Guilherme e Edson; Jonas, Alencar, Luisinho e Radsley; Fernandinho e Giva. Técnico: Marcelo Martelotte.

Estádio: Arena Cajueiro (Feira de Santana/BA)

Horário: 17h

Árbitro: Jose Magno Teixeira do Nascimento (RN)

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Patricia dos Reis do Nascimento (ambos de BA)

Onde assistir:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não regularizou as transmissões para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. As partidas da competição seguem sem transmissão ao vivo.

