Série D Retrô visita Jacuipense pela quinta rodada da Série D com objetivo de se consolidar no G4 A Fênix encara o Leão neste domingo (4), às 16h, no estádio Eliel Martins

Depois de apenas empatar nas três primeiras rodadas da Série D, o Retrô conquistou sua primeira vitória diante do Atlético-BA. Neste domingo (4), às 16h, no estádio Eliel Martins, a Fênix de Camaragibe vai em busca do seu triunfo como visitante, contra o Jacuipense.

O Retrô é o quarto colocado do grupo 4 da Série D. São quatro jogos de invencibilidade, com três empates e uma vitória. A Fênix mira o Cruzeiro-AL, que lidera a chave com oito pontos.

O Jacuipense está perto do Retrô na classificação. Com cinco pontos, o Leão é o sexto colocado. Uma vitória pode colocar a equipe do interior da Bahia no G4 do grupo.

Para o cofronto pela quinta rodada da Série D, o Retrô tem alguns desfalques por lesão. O volante Jean e o atacante Luisinho estão de fora da partida. Hudson e Fialho também estão se recuperando.

Quem está de volta é o técnico Marcelo Martelotte. O comandante cumpriu suspensão na partida contra o Atlético-BA e retorna à beira do campo diante do Jacuipense.

"A gente sabe da dificuldade. Enfrentei a Jacuipense no ano passado, sei da dificuldade que vamos encontrar. A ideia é que a gente não mude muito a equipe e consiga manter um padrão, principalmente que apresentamos no último jogo contra o Atlético-BA", comentou Martelotte.

Ficha técnica:

Prováveis escalações:

Retrô: Jean; Israel, Marcão, Guilherme e Edson; Jonas, Alencar, Willian e Radsley; Fernandinho e Giva. Técnico: Marcelo Martelotte.

Jacuipense: Marcelo; Raphinha, Vitor, Weverton e Eric; Fábio Bahia, Paulo Miranda, Eudair e Thiaguinho; Robinho e Jeam. Técnico: Jonilson Veloso.

Estádio: Eliel Martins (Riachão do Jacuípe/BA)

Horário: 16h

Árbitro: Jean Marcel Latorraca Ferreira (MT)

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto e Jose Carlos Oliveira dos Santos (ambos da BA)

Transmissão: F.Sports TV.

