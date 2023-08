Retrô visita Pacajus pelo jogo de ida da segunda fase da Série D

A- A+

Único representante pernambucano na Série D do Campeonato Brasileiro, após a eliminação do Santa Cruz ainda na etapa de grupos, o Retrô entra em campo neste domingo (30), contra o Pacajus, no Ronaldão, pela partida de ida da segunda fase. A Fênix terá a vantagem de decidir o segundo confronto em casa, na Arena de Pernambuco, no dia 6 de agosto.



“Acompanhamos alguns jogos do Pacajus. É um time forte em seus domínios, mas também com bons resultados fora. Vejo que é uma falsa ideia falar que a Série D não é competitiva. É extremamente competitiva. É uma mini Libertadores. Você vê clubes menores, menos conhecidos, fazendo jogos difíceis contra equipes tradicionais. Será um duelo extremamente difícil”, apontou o presidente do Retrô, Laércio Guerra.



Caso o Retrô avance do Pacajus e, ao término da competição, consiga o acesso à Série C, o clube também ajudará o Santa Cruz. Isso porque, com a subida de divisão da Fênix, a vaga na quarta divisão em 2024 ficará com o Tricolor. O outro representante já assegurado no torneio do ano que vem é o Petrolina.





“Primeiro, o Retrô tem que pensar em sair da Série D. Sabemos que essa competição é muito difícil e, subindo, será importante para a gente. Mas também ficaremos felizes em poder ajudar um coirmão daqui, que é o Santa. Seria bacana ter o apoio deles (tricolores). Sei que devem estar chateados porque o clube é gigante e não merecia estar assim. Sou um adversário estadual, mas torcedor dos nossos clubes em nível nacional. É uma pena o Santa viver essa situação”, declarou o presidente.



Na segunda fase, as 32 equipes classificadas se enfrentam em jogos de ida e volta, abrindo a etapa de mata-mata da Série D. Os clubes de melhor campanha, como é o caso do Retrô, que foi líder do grupo 4, decidem em casa.

Veja também

ARGENTINA Cavani é recebido com festa pela torcida do Boca, que sonha com a Libertadores