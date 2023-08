Retrô volta a derrotar Pacajus e vai às oitavas da Série D do Brasileiro

A- A+

O Retrô segue mantendo vivo o sonho de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (6), na Arena de Pernambuco, a Fênix voltou a derrotar o Pacajus e se classificou para as oitavas de final da Série D. Depois de vencer os cearenses por 2x1, fora de casa, semana passada, o time de Camaragibe precisou virar a partida para repetir o placar diante de sua torcida, em São Lourenço da Mata. Na próxima fase, o Retrô vai encarar o Maranhão, que eliminou a Tuna Luso.

O jogo

O Pacajus botou fogo no jogo ainda no início da partida. Logo aos três minutos de bola rolando, Rogério finalizou de muito longe e contou com a contribuição de Jean para abrir o placar. Sem se abater, o Retrô virou a duelo ainda no primeiro tempo, apesar de pênalti desperdiçado por Fernandinho.

Aos 28 minutos, Radsley chutou de fora da área e deixou tudo igual, graças a desvio na zaga adversária. Dez minutos depois, o camisa 10 aproveitou bobeira da defesa cearense e tocou para Fernandinho virar o placar.

No segundo tempo, correndo atrás do prejuízo, o Pacajus ainda viu Guto parar na trave, em cobrança de pênalti, facilitando a vida dos donos da casa.

