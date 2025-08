A- A+

Futebol Retrô x Bahia: confira onde assistir ao jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil Confronto é válido pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Único pernambucano ainda vivo na Copa do Brasil, o Retrô recebe nesta quarta-feira (6) o Bahia, na Arena de Pernambuco, pelo duelo da volta das oitavas de final. Na ida, na Arena Fonte Nova, os baianos venceram por 3x2.

Para avançar de fase, o Retrô precisa ganhar por dois gols de diferença. Se vencer por um, a decisão vai para as penalidades. Qualquer outro resultado garante o Bahia nas quartas de final.

Quem passar de fase vai descobrir o adversário em novo sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As outras partidas das oitavas são entre Athletico x São Paulo, Atlético-MG x Flamengo, Fluminense x Internacional, CRB x Cruzeiro, Vasco x CSA, Palmeiras x Corinthians e RB Bragantino x Botafogo.

Preparação

A tendência é que o técnico Itamar Schulle repita a base titular do jogo de ida contra o Bahia. No lado dos visitante, o time, diferente da ida, em que poupou titulares, deve entrar com força máxima para não correr o risco de ser eliminado de forma precoce na Copa do Brasil. A equipe já amargou neste ano uma desclassificação na Sul-Americana nos playoffs para as oitavas de final, caindo diante do América de Cali, da Colômbia.



O volante Acevedo está suspenso. O atacante Erick Pulga, os zagueiros Kanu e Fredi Lippert e o volante Erick se recuperam de problemas físicos e também não jogam.

Cenário

Nos torneios nacionais, Bahia e Retrô vivem momentos opostos. O Tricolor é o quarto colocado da Série A, com 29 pontos. A Fênix é a vice-lanterna da Série C, com 13 pontos.

Apenas duas vezes na história o Bahia foi eliminado após vencer o jogo de ida por no mínimo um gol de diferença. Os tropeços foram em 2003 e 2005. Na primeira ocasião, a equipe derrotou o Vasco por 2x1 em casa e depois perdeu por 1x0 fora, caindo por conta do critério de gols fora. Mesmo problema visto dois anos depois, repetindo os mesmos placares perante o Grêmio.



Transmissão: Prime Video

Veja também