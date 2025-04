A- A+

Série C Retrô x Figueirense: na Arena, Fênix tenta primeira vitória na Série C Equipe pernambucana entra em campo às 19h30 pela terceira rodada

Depois de ficar no empate com a Tombense e perder para a Ponte Preta, o Retrô volta a entrar em campo neste sábado (26), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Às 19h30, a Fênix recebe o Figueirense, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada. O confronto terá transmissão do Nosso Futebol e do DAZN.

Com apenas um ponto na tabela, o Retrô inicia a rodada na zona de rebaixamento da Terceirona, em 18º, com um ponto. Com a mesma pontuação, o Figueira está quatro posições acima.

Em entrevista concedida à comunicação do clube, o técnico Milton Mendes projetou o confronto. Ele acredita que a postura adversária será retraída, e que seus comandados vão precisar se impor na busca pelos três pontos.

"Será um jogo difícil, assim como tem sido. A Tombense (na 1ª rodada) veio reativa, tentando explorar o contra-ataque e acredito que o Figueirense fará o mesmo. Mas estamos preparados, temos nossas armas, estamos no nosso domínio e precisamos impor nosso ritmo para conquistrar a vitória", iniciou.

"Sabemos que não vai ser fácil, mas nada é fácil nesta vida. Temos que lutar muito e buscar os objetivos da Fênix que são os três pontos", seguiu o treinador.

O confronto com o Figueirense marca o início de uma sequência de cinco jogos do Retrô a serem disputados de três em três dias. Em meio aos duelos com Floresta e Caxias, pela Série C, o clube de Camaragibe encara o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Diante do calendário apertado nesta fase da temporada, Milton Mendes não descarta fazer alterações no time que vai encarar os catarinenses neste sábado.

"Temos um plantel grande, poderemos mesclar e é necessário que os jogadores estejam em bom nível para podermos usar todos neste momento de bastante jogos. É muito importante estarmos preparados animicamente, fisicamente e, principalmente, psicologicamente, porque serão jogos difíceis, mas se estivermos concentrados, vamos poder ser felizes muitas vezes", enfatizou.

Veja também