Retrô e Fortaleza se reencontram na Copa do Brasil; veja escalações e onde assistir

Retrô e Fortaleza voltam a se encontrar em um duelo decisivo pela Copa do Brasil. Desta vez, a disputa por vaga acontece na terceira fase da competição. As equipes entram em campo nesta terça-feira (29), às 19h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, para o primeiro confronto do mata-mata.

A Fênix e o Leão do Pici se encontraram na mesma competição no ano passado, pela segunda fase. Com jogo único, o time de Camaragibe foi ao Castelão, no Ceará, e lutou pela vaga até o último minuto, empatando por 0x0 no tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, o time mandante levou a melhor e venceu por 3x2, avançando de fase.

"O jogo vai ser, certamente, difícil. O Fortaleza é um time de Série A que está jogando um bom futebol, mas nós confiamos nas nossas forças também. Vamos para o jogo almejando buscar coisas boas. Estou feliz com o desempenho dos meus atletas e vamos para essa partida com tranquilidade para desfrutar", afirmou o técnico da Fênix, Milton Mendes, que se encaminha para o seu quarto jogo sob o comando do time de Camaragibe.

"O grau de dificuldade é grande. O Fortaleza é uma equipe boa, com excelentes jogadores e um treinador que está há anos no clube. Isso dá segurança, mostra o DNA da equipe. Acredito que, se conseguirmos fazer um bom resultado, será um bônus muito grande para nós", completou.

Esta, no entanto, é a primeira vez que o Retrô chega à terceira fase da Copa do Brasil. A Fênix eliminou o Jequié, na primeira rodada, vencendo por 2x1 fora de casa, e desbancou o Atlético-GO, na segunda rodada, também fora de casa, nos pênaltis.

O time pernambucano, aliás, vive um momento histórico desde sua fundação. A equipe conquistou o acesso à Série C e o título da Quarta Divisão no ano passado. Na Terceirona, ocupa a oitava colocação, com quatro pontos, e vem de uma vitória de virada sobre o Figueirense, por 2x1.

"Como sempre falo, é uma partida boa pela dificuldade do jogo, enfrentar um time de Série A. Estamos vindo de uma vitória neste final de semana e seria bom para nós continuarmos nesse ritmo de jogo. Vamos fazer um bom trabalho para sairmos com um resultado positivo", ressaltou o meia Richard Franco.

Para a partida, Milton Mendes terá que lidar com uma lista de ausências. Paulo Ricardo, se recuperando de cirurgia de ligamento cruzado anterior; Darley, com dores no joelho; Mascote, com um estiramento no ligamento colateral medial; Fabinho, com uma fratura na tíbia; e Sávio, com uma lesão no reto femoral, desfalcam o time.

Fortaleza



Se o Retrô vive um momento estável na temporada, o Fortaleza, por sua vez, enfrenta um dos piores começos de temporada da era Vojvoda.

O Leão do Pici acumula um jejum de sete jogos sem vitória, contabilizando partidas da Série A e da Copa Libertadores. No último confronto, disputado em solo recifense, o Tricolor empatou com o Sport por 0x0, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Fortaleza fará seu primeiro jogo na Copa do Brasil nesta temporada. Pela campanha excelente no Brasileirão do ano passado, a equipe garantiu vaga direta na terceira fase da competição.

Com baixas no elenco devido ao grande volume de jogos disputados em diferentes competições, o treinador Juan Pablo Vojvoda deve promover algumas alterações na equipe.

Brítez, Moisés e Martínez, que também desfalcaram o time contra o Sport, continuam no departamento médico. Já David Luiz, que cumpriu protocolo de concussão contra o Leão da Ilha, deve retornar.

Ficha técnica

Retrô FC: Volpi; Eduardo, Rayan, Mendonça e Salomão; Jonas, Iba Ly, Radsley; Fernandinho, Maycon Douglas e Fialho. Técnico: Milton Mendes.



Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Diogo Barbosa; Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Yago Pikachu, Bruninho; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (ambos do RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Transmissão: SporTV e Premiere.

