Retrô busca recuperação na Série C contra o Guarani; veja onde assistir ao duelo deste sábado (31)

Buscando se recompor na temporada, o Retrô recebe o Guarani neste sábado (31), às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela oitava rodada da Série C.

Vindo de quatro derrotas consecutivas na competição -- sendo a última contra o Botafogo-PB por 1x0, fora de casa -- a Fênix terá uma dura missão pela frente, um “jogo de seis pontos”, como afirmou o zagueiro Mendonça.

“Sabemos que é um jogo muito difícil e importante, um jogo de seis pontos, que vai definir o nosso futuro no campeonato - se vamos brigar pela classificação ou pela parte de baixo da tabela”, pontuou o defensor.

Na 15ª colocação, com sete pontos conquistados em sete jogos, o Retrô tem deixado a desejar na Série C, diferente do desempenho em grandes competições, como a Copa do Brasil - torneio onde a Fênix se classificou de forma inédita para as oitavas de final.

Voltando a ser relacionado para duelos do Campeonato Brasileiro, Mendonça também falou sobre a expectativa para a partida contra o Guarani e seu retorno aos gramados.

O zagueiro foi advertido com o cartão vermelho no jogo contra o Itabaiana e ficou de fora no duelo contra a equipe paraibana na última rodada.

“A expectativa é muito grande. Fiquei fora no último jogo e foi muito difícil. Queria estar ali dentro, podendo ajudar meus companheiros, mas não consegui. Se Deus quiser, vamos retornar mais fortes, não cometer os mesmos erros e sair com a vitória”, enfatizou.

Adversário em má fase

O adversário deste sábado também não vive um bom momento. O Guarani já acumula três jogos sem vencer -- com uma derrota e dois empates, sendo o último um empate sem gols contra o Figueirense, jogando em casa. Com apenas cinco pontos, o Bugre ocupa a 18ª colocação, três abaixo do Retrô.

Desfalques

Para o duelo deste sábado, o técnico interino Wires Souza terá sete desfalques.

Paulo Ricardo (pós-operatório de LCA), Denílson (ruptura no tendão patelar), Sávio (transição), Fabinho (transição), Luiz Henrique (cirurgia de sindesmose), Fernandinho (cirurgia no tendão de Aquiles) e Bruno Marques (lesão no púbis) não jogam.

Vale salientar que Rayan, advertido com o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão automática e também irá desfalcar a Fênix de Camaragibe.

Fichá técnica

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araujo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol.

