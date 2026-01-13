A- A+

Futebol de base Retrô x Internacional: saiba onde assistir ao mata-mata da Copa São Paulo Bola rola a partir das 14h30, nesta terça-feira (13)

Retrô e Internacional se enfrentam, nesta terça-feira (13), pela segunda fase da Copa São Paulo, a maior competição de futebol de base do mundo. A bola rola a partir das 14h30, no Estádio da Rua Javari, na capital paulista.

A Fênix de Camaragibe fez uma campanha sólida e sem sustos no Grupo 31. Aliás, o time pernambucano conseguiu sua classificação ainda na segunda partida.

A equipe venceu os dois primeiros jogos, contra São Bento (3x2) e Cascavel (2x0) e terminou com um empate em 0x0 com a Juventus.

Com a liderança garantida, o Retrô teve a vantagem de se manter na mesma sede e não teve que realizar deslocamentos. Apesar da boa colocação, a expectativa era de um confronto mais 'acessível' e enfrentar o clube do Internacional talvez não estivesse nos planos já numa segunda fase.

O Colorado vem do Grupo 32, de onde venceu apenas uma partida. Vem deu um empate na estreia contra o Portuguesa Santista (0x0), uma vitória tranquila contra o CSE (3x0) e a uma derrota na última rodada contra o Nacional-SP (3x0).



Quem passar de Retrô e Inter pega o vencedor do clássico entre Nacional-SP e Juventus-SP, mais conhecido como Juvenal Paulista. O duelo entre os times da capital paulista está marcado às 11h, também desta terça-feira.



Retrô x Internacional - saiba onde assistir

Data: 13/01

Horário: 14h30

Local: Estádio da Rua Javari (São Paulo/SP)

Transmissão: XSports

Veja também