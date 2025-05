Retrô e Itabaiana se enfrentam pela Série C; confira escalações e onde assistir

A- A+

Na 15ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos, o Retrô tenta reagir na competição para não entrar na indesejada zona de rebaixamento. Neste domingo (18), às 19h, a equipe recebe o Itabaiana, na Arena de Pernambuco.

O jogo é um confronto direto entre equipes que estão na parte de baixo da tabela. Afinal, o Itabaiana vem logo abaixo do Retrô, em 16º lugar, com apenas quatro pontos. A equipe sergipana já enfrentou outro pernambucano na competição, o Náutico, na abertura da Série C. No Etelvino Mendonça, o time venceu o Timbu por 2x1.

Após a saída do técnico Milton Mendes, coube a Wires Souza voltar a assumir o Retrô - o técnico comandou o clube na reta final do Campeonato Pernambucano.

“Estou muito feliz por essa segunda oportunidade. Não há muita diferença com relação ao plantel. É mais uma questão de modelo de jogo, de ideia. Temos a possibilidade de conseguir a classificação (no G8), voltando a fazer bons jogos”, afirmou o treinador.

“Milton deixou um trabalho bom aqui. É um treinador por quem tenho um grande respeito. Deixou o legado dele. Futebol é resultado e sabemos que o Retrô precisa disso para conseguir o objetivo (do acesso)”, completou.

Para o confronto, o Retrô não poderá contar com o atacante Fernandinho, que teve uma ruptura no Tendão de Aquiles e passará por cirurgia. Além disso, o volante Fabinho, com fratura na fíbula, também segue fora.

“Ficamos tristes em perder a nossa referência, mas temos de dar continuidade, com os jogadores de alto nível e competitivos que temos”, apontou.

Ficha técnica

Retrô

Volpi; Eduardo, Claudinho, Rayan e Salomão; Gledson, Richard Franco (Iba Ly) e Radsley; Maycon Douglas (Grafite), Natan e Bruno Marques (Fialho).

Itabaiana

Jefferson; Romeu, Betão, Gabriel Santiago e Kevin; Bruno Sena, Gabriel Henrique e Rhuan; Robinho, Wendel e Leilson. Técnico: Roberto Cavalo

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Transmissão: Nosso Futebol

