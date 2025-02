Retrô x Náutico: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Retro e Náutico, duelo que já decidiu o Estadual, se enfrentam novamente, dessa vez pela 6ª rodada Campeonato Pernambucano 2025. Neste domingo (02), às 17h, na Arena de Pernambuco, Fênix e Timbu chegam em situações completamente opostas.

Sem vencer há três partidas, hoje, o Retrô está na 7ª colocação com cinco pontos, fora da zona de classificação ao mata-mata. Por outro lado, o Náutico vive justamente o cenário oposto, com três vitórias seguidas - uma pela Copa do Nordeste e duas no Estadual. O Timbu é vice-líder com 10 pontos.

Retrô

Em um ano com grandes expectativas pelo clube de Camaragibe, até o momento, 2025 vem sendo desafiador. Com a disputa da Série C no horizonte, o Retrô investiu pesado, mas até agora não surtiu o efeito desejado.

Em seis partidas realizadas até aqui, a Fênix venceu apenas uma. No último confronto, apesar de ter tido algum controle do jogo e mais chances reais de gol, foi derrotado pelo Santa Cruz por 1x0, fora de casa.

Conquistando a posição de titular na última partida, o lateral-esquerdo Salomão demonstra confiança no trabalho de Evaristo Piza, segundo treinador da Fênix neste ano.

“Vamos continuar confiando no trabalho do professor Piza e da comissão que as coisas vão dar certo, vão melhorar e se Deus quiser, a vitória virá já neste domingo contra o Náutico”, afirmou.

Náutico

No lado dos Aflitos, o momento é de euforia. O Náutico venceu na sequência: Ceará, Santa Cruz e Maguary. Dessa forma, o Timbu entrou de vez na briga pelas primeiras colocações do Pernambucano.

O Alvirrubro entra em campo já sabendo do resultado do Clássico das Multidões do sábado (01) e o que será necessário fazer para assumir a liderança. O Náutico está empatado em pontos com o Santa Cruz, perdendo no saldo de gols.

Treinador do Timbu, Marquinhos Santos, espera um adversário perigoso e prega foco para o duelo. "É um jogo que pode valer a liderança para nós. Temos que estar focados e preparados. O Retrô virá com tudo e são favoritos pela estrutura que tem, por jogar dentro de casa".

Com pouco tempo de descanso, o Náutico jogou na última quinta contra o Maguary e no meio da próxima semana já terá mais uma rodada da Copa do Nordeste. A sequência dura de jogos já cobrou um grande desfalque, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, que lesionou o joelho.

Marquinhos deve acionar Igor Fernandes, substituto imediato no setor, e ressalta a importância de ter peças de substituição. “Penso jogo a jogo, tento sempre colocar o que tenho de melhor. Todos têm que estar prontos, pois vamos precisar de todos ao longo da temporada”, declarou.



Retrô x Náutico - Ficha Técnica

Retrô: Volpi; Gedeilson, Walce, Denilson e Salomão; Gledson, Jonas, Radsley e Felipe Augusto (Diego); Fernandinho e Mascote. Técnico: Evaristo Piza.

Náutico: Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Igor Fernandes; Sousa, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Samu Otusanya e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Arena de Pernambuco (Camaragibe/PE)

Hora: 17h

Árbitro: Rodrigo Pereira (PE)

Assistentes: Humberto Martins e Túlio Caldas (ambos PE)

Transmissão: TV FPF e Canal Goat (Youtube)



