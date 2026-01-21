Retrô x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O Santa Cruz entra em campo diante do Retrô, nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena de Pernambuco, envolto em um misto de sentimentos. Mesmo que ainda esteja confiante pela invencibilidade conservada no Pernambucano, o ambiente externo é permeado de desconfiança pelas atuações pouco convincentes até aqui.

Com duas vitórias e um empate nas primeiras três rodadas, o Tricolor do Arruda está estabelecido na vice-liderança com seus sete pontos. Do outro lado, o Retrô vem logo na sequência, em terceiro, com quatro.

A largada na temporada vem sendo marcada por muita intensidade, os três primeiros jogos aconteceram em apenas sete dias. Segundo tratou Marcelo Cabo durante a semana, os ajustes da trajetória da Cobra Coral estão sendo realizados ‘com o carro andando’, ainda durante as partidas, devido ao pouco tempo para treinamentos.

Mudanças

Além disso, algumas lesões estão atrasando o processo de maturação do time ideal, como foram os casos de Alex Ruan, Ariel e Ianson na pré-temporada e, a mais recente, do zagueiro William Alves que está fora da disputa do Estadual por entorse no joelho esquerdo.

Dessa forma, o lado esquerdo da zaga estará em disputa entre dois jogadores: Ianson, que treinou a pré-temporada inteira na função, mas uma lesão muscular no último amistoso fez perder os primeiros jogos; e Matheus Vinícius, que foi escolhido para substituir William Alves contra o Vitória e marcou o gol da vitória.

Nos outros setores, mais mudanças podem ser promovidas, seja por questões físicas, no rodízio promovido neste início de temporada, ou por definições técnicas, como no lado esquerdo de ataque, por exemplo, em que nenhum outro ponta conseguiu se estabelecer titular ao lado de Renato, Patrick Allan e Quirino.

Matheus Vinícius fez o gol salvador do triunfo diante do Vitória - Foto: Paulo Matheus/FPF

O fisiologista do Santa Cruz, Cleber Queiroga, afirmou que a tendência é de crescimento ainda maior durante a competição e que o intuito do departamento é do elenco chegar ao ápice do desenvolvimento na reta final do Estadual

“A gente tem uma preocupação grande com a recuperação dos atletas. A base física já foi dada durante a pré-temporada e entendemos que o grupo está em uma condição muito boa. Como temos uma sequência de jogos em um curto espaço de tempo, não temos como treinar, então eles jogam e praticamente recuperam”, começou.

“Controlamos a carga dos atletas, houve algumas mudanças por conta desse controle de carga, para evitar desgaste, só tivemos uma lesão muscular que foi a do Ianson, mas que voltou após cinco dias e está à disposição”, concluiu o fisiologista.

Fênix

A fase do Retrô também não é a das mais empolgantes. Após a boa estreia em que goleou o Vitória por 4x0, a Fênix não conseguiu repetir o nível e foi derrotado pelo sub-20 do Sport e deixou escapar o triunfo contra o Maguary, já nos minutos finais do jogo.

A equipe de Camaragibe terá dois desfalques importantes já definidos, o zagueiro e capitão Dankler cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido no jogo passado, enquanto Luiz Henrique fica fora pelo terceiro amarelo. Os substitutos devem ser Guilherme Paixão e Bruno Henrique.

Retrô x Santa Cruz - Ficha técnica

Retrô: Paulo Ricardo; David Junio, Guilherme Paixão, Rayan e Luiz Henrique; Kadi, Bruno Henrique e Radsley; Douglas Santos, Ericson e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade

Santa Cruz: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Matheus Vinícius (Ianson) e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Vitinho (Robinho) e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

Data: 21/01

Local: Arena de Pernambuco

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo Belence

Assistentes: Manoel Barbosa e Luiz Henrique

Transmissão: TV Globo



