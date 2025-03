A- A+

Campeonato Pernambucano Retrô x Sport: Bruno Arleu de Araújo apita o primeiro jogo da final do Pernambucano Fifa, o árbitro integra o quadro do Rio de Janeiro

O primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, entre Retrô e Sport, teve a arbitragem definida nesta quinta-feira (20) pela Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE).

O árbitro Bruno Arleu de Araújo, do quadro do Rio de Janeiro, será o responsável pelo apito neste sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco.

Bruno Arleu será auxiliado por Victor Hugo Imazu, do Paraná, e Leila Naiara Moreira, do Distrito Federal. Todos são árbitros Fifa. Na operação do VAR, a responsabilidade será de Rafael Traci, de Santa Catarina.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA-PR)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)

4º Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (CBF-MG)

VAR: Rafael Traci (Master-SC)

AVAR: Diogo Carvalho Silva (CBF-RJ)

Veja também