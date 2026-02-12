Retrô x Sport: confira escalações e onde assistir ao duelo pela semifinal do Pernambucano
Partida será disputada nesta quinta-feira (12), às 17h, nos Aflitos
A segunda semifinal do Campeonato Pernambucano tem início na tarde desta quinta-feira (12). Às 17h, Retrô e Sport se enfrentam no Estádio dos Aflitos. A Fênix chega ao compromisso depois de eliminar o Maguary na segunda fase da competição. O Leão, por sua vez, aguardava o adversário de camarote após se classificar para a semifinal como o segundo melhor clube da fase inicial.
O confronto de volta entre os time será disputado no próximo dia 21, às 16h30, na Ilha do Retiro.
Sport
Para o confronto desta quinta, o técnico Roger Silva teve um longo período de atividades para fazer ajustes e ganhar peças para esta reta final do Pernambucano. Ao todo, seis jogadores podem entrar em campo pela primeira vez com a camisa rubro-negra nesta edição do Estadual. Destes, três são atletas recém-contratados: o zagueiro Marcelo Benevenuto e os atacantes Clayson e Iury Castilho.
O defensor, inclusive, foi relacionado por Roger para o Clássico das Multidões, diante do Santa Cruz, mas ficou durante os 90 minutos no banco de reservas.
Os demais jogadores que podem aparecer em campo são o goleiro Thiago Couto e o volante Fábio Matheus. Ambos estavam emprestados na última temporada, chegaram a ter suas saídas especuladas neste ano, mas permaneceram na Ilha do Retiro. Outro que também pode atuar é o prata da casa Zé Lucas, recuperado de fibrose muscular e que tem treinado normalmente junto ao elenco.
Retrô
Depois da derrota por 2x0 para o sub-20 do Sport, na segunda rodada da primeira fase, o Retrô evoluiu ao longo da competição e acumulou apenas mais um resultado negativo nos últimos sete jogos, com direito a vitórias sobre Santa Cruz e Náutico.
Nas quartas de final, o clube de Camaragibe somou um empate e um triunfo sobre o Maguary, com brilho de Vagner Love. O veterano de 41 anos ex-Sport, inclusive, tem sido o destaque do time e é a esperança de gols nesta semifinal. O centroavante é um dos artilheiros do Estadual, com quatro bolas na rede.
Polêmica dos ingressos
Após o Retrô anunciar a comercialização de ingressos para a torcida do Sport nos valores de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), o Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo e Criminal do Torcedor, através do juiz Flávio Augusto Fontes de Lima, determinou a redução imediata dos valores. Agora, os bilhetes estão custando R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).
A medida ocorreu depois que o torcedor rubro-negro, Gustavo Luis da Rosa Oiticica, protocolou uma ação contra o preço cobrado pela diretoria da Fênix. Além disso, o juizado determinou um aumento na carga de bilhetes para os leoninos, de 10% para 20% da capacidade total dos Aflitos.
Ficha técnica
Retrô
Paulo Ricardo; David Junio, Dankler, Guilherme Paixão e Luiz Henrique; Kadi, Luiz Henrique Beserra, Radsley e Diego Guerra; Douglas Santos e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.
Sport
Halls (Thiago Couto); Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto (Marcelo Ajul), Ramon e Felipinho; Yago Felipe, Zé Gabriel e Carlos De Pena; Gustavo Maia, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.
Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)
Horário: 17h
Árbitro: Anderson Marques
Assistentes: Ricardo Nunes e Victor Lavor
VAR: Tiago Nascimento
Transmissão: TV FPF e Canal GOAT.