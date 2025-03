Retrô x Sport: Fênix anuncia venda de ingressos para primeiro jogo da final do Estadual

A- A+

O Retrô anunciou, na tarde desta terça-feira (18), a venda de ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, contra o Sport. O confronto está marcado para acontecer no próximo sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco.

A venda será feita através do site Futebol Card. No dia do jogo, caso ainda tenha bilhetes disponíveis, os torcedores poderão comprar direto no estádio localizado em São Lourenço da Mata.

Após reunião realizada na manhã desta terça entre os clubes envolvidos na decisão, Federação Pernambucana de Futebol e Arena de Pernambuco, ficou definido que apenas o anel inferior do estádio será aberto, aproximadamente 20 mil lugares.

A torcida do Retrô ficará no setor Oeste Inferior e poderá comprar a entrada por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Já os torcedores do Sport poderão ser maioria no estádio.

Os rubro-negros terão como opções ingressos para o setor Leste Inferior, no valor de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), além de Norte e Sul Inferior, que custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Ingressos para Retrô x Sport

Torcida do Retrô

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada) - Oeste Inferior

Torcida do Sport:

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada) - Leste inferior

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) - Norte e Sul Inferior

