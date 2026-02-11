A- A+

Campeonato Pernambucano Retrô x Sport: Justiça determina redução do valor de ingressos para rubro-negros Leão ainda terá direito a uma carga maior de espaço destinado aos leoninos nos Aflitos

O Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo e Criminal do Torcedor, através do juiz Flávio Augusto Fontes de Lima, determinou a redução imediata do valor do ingresso para Retrô x Sport, agendado para esta quinta-feira (12), nos Aflitos, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. A decisão foi publicada na manhã desta quarta-feira (11).

A medida aconteceu após o torcedor rubro-negro, Gustavo Luis da Rosa Oiticica, protocolar uma ação contra o valor cobrado pela diretoria da Fênix. Na terça-feira (10), o Sport também protocolou um requerimento de intervenção junto a Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

O clube mandante havia definido a tabela de preços de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) para a torcida leonina. Agora, os ingressos custarão R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

“O valor dos ingressos foi estabelecido em montante superior ao dobro dos preços praticados pela própria agremiação requerida na final do Campeonato Pernambucano de 2025, portanto, fica estabelecido os valores máximos a serem praticados as quantias de R$ 80,00 (oitenta reais – inteira) e R$ 40,00 (quarenta reais – meia entrada)", diz trecho da decisão.

Além disso, o juizado determinou um aumento na carga de bilhetes, de 10% para 20% da capacidade total do estádio alvirrubro.

